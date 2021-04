Ligue 2 BKT

Clermont a fait une mauvaise opération en concédant le nul à domicile face au HAC (1-1). Trois jours après s'être emparés de la deuxième place, synonyme de montée en L1, en surclassant Amiens (3-0) en match en retard, les Auvergnats n'ont pas réussi à enchaîner. Menés après un but de Jamal Thiaré (17e), les Clermontois ont tout de même réussi à arracher un point grâce à Jordan Tell (71e), et ce malgré l'expulsion d'Alidu Seidu, auteur d'un tacle très violent.