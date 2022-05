Quevilly-Rouen, 18e de Ligue 2, s'est imposé 2 à 0 aux dépens de Villefranche-Beaujolais, 3e de National, dimanche au stade Robert-Diochon à Rouen en match retour des barrages L2/National. Les Normands avaient déjà gagné la première manche mardi à Villefranche-sur-Saône (3-1). C'est l'attaquant haïtien Duckens Nazon qui a donné la victoire à son équipe avec un doublé. Il a ouvert la marque en début de seconde période avant de porter le score à 2-0 en fin de partie (50, 81). Quevilly-Rouen était monté en Ligue 2 il y a un an en terminant 2e derrière Bastia. De son côté, Villefranche-Beaujolais a échoué pour la deuxième année consécutive en barrage pour accéder à la Ligue 2 après avoir terminé, à chaque fois, 3e du National. Il y a un an, les Caladois n'avait pas réussi à surmonter l'obstacle constitué par Niort (3-1, 0-2), battus en raison du but inscrit à l'extérieur.