Villefranche : Le club réagit à l'avis du CNOSF en faveur de Bordeaux

Villefranche demande un "minimum de considération"

. Troisième de National lors du dernier exercice et battu par Quevilly-Rouen Métropole lors des barrages d'accession en L 2 (1-3 ; 2-0) en mai dernier, la formation entraînée par Hervé Della Maggiore n'est pas dans une situation facile à vivre. Au lendemain de l'avis favorable du CNOSF en faveur des Girondins de Bordeaux concernant un maintien éventuel en Ligue 2, et à la veille de la réunion du comité exécutif de la Fédération française de football (FFF) pour trancher définitivement sur la question, Villefranche a communiqué sa réaction."Le club tient tout d’abord à rappeler qu’il est, selon le règlement, lié au destin des Girondins de Bordeaux depuis l’annonce de la rétrogradation de ces derniers. Le FCVB est donc, depuis cette date, dans l’incapacité de préparer sa saison 2022/23 : Recrutement joueurs et salariés, partenariats, merchandising, campagne d’abonnement, stade…", note le club le club rhodanien, alors que la Ligue 2 reprendra ce samedi.Notant l'impact, Villefranche a mis en avant son combat quotidien - comme tous les autres clubs amateurs - "pour faire vivre nos territoires et pour présenter des budgets cohérents afin de proposer un environnement stable à toute cette jeunesse qui est le ciment de notre nation championne du monde en titre et cela mérite donc un minimum de considération". Avant la réunion du COMEX de la FFF, prévue mercredi matin à partir 10h30, le club a finalisé son communiqué de la façon suivante : "Toutefois, le club a toujours eu foi en l’impartialité de nos instances footballistiques et il".