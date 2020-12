Tout savoir sur Rennes - Lens

Battu à Krasnodar mercredi (1-0) en Ligue des Champions, le Stade Rennais n'a plus d'avenir européen cette saison. Le club breton va donc devoir se concentrer sur le championnat, où il ne gagne plus depuis octobre. Les Rouge et Noir sont 7es et ne comptent qu'un point d'avance sur Lens, qui compte un match de retard. Les Sang et Or ont de leur côté été défaits par Angers il y a une semaine (1-3).





Les stats à connaître (avec Opta)

Rennes n’a perdu aucun de ses 12 derniers matches contre Lens en Ligue 1 (7 succès, 5 nuls). Si jamais les Bretons évitent la défaite une nouvelle fois contre les Sang et Or, ils égaleront leur plus longue série d’invincibilité contre un même adversaire dans leur histoire dans l’élite (13 v Metz entre décembre 2003 et décembre 2017).



Rennes a remporté 7 de ses 10 réceptions de Lens en Ligue 1 au 21e siècle (2 nuls, 1 défaite) et n’est jamais resté muet à domicile contre le club artois sur la période (2 buts/match en moyenne).



Rennes n’a remporté qu’un seul de ses 7 derniers matches de Ligue 1 (3 nuls, 3 défaites), après avoir gagné 7 des 8 précédents (1 nul).



Lens n’a remporté qu’un seul de ses 5 derniers matches de Ligue 1 (2 nuls, 2 défaites), après avoir gagné 4 de ses 6 premiers cette saison (1 nul, 1 défaite).



Lens a remporté 2 de ses 5 déplacements en Ligue 1 2020/21 (1 nul, 2 défaites), c’est déjà autant que sur chacune de ses 2 saisons précédentes dans l’élite (2010/11 et 2014/15).



Rennes n’a gardé qu’une seule fois sa cage inviolée en Ligue 1 2020/21 (v St Etienne le 26 septembre). Le club breton n’avait jamais rendu aussi peu de clean sheets après 12 matches d’une saison dans l’élite au 21e siècle.



Lens a perdu 9 points après avoir ouvert le score en Ligue 1 cette saison, plus que toute autre équipe. A contrario, aucun club n’a glané plus de points après avoir subi l’ouverture du score dans l’élite en 2020/21 que Rennes (9, à égalité avec Lyon).



Lens encaisse en moyenne un but tous les 2.1 tirs cadrés subis en Ligue 1 cette saison (18 buts encaissés pour 37 tirs cadrés), pire ratio dans l’élite en 2020/21.



Le joueur de Rennes Steven Nzonzi est le milieu qui tente le plus de passes vers l’avant en Ligue 1 cette saison (245, dont 160 dans la moitié de terrain adverse).



Arnaud Kalimuendo est le 1er joueur à marquer lors de ses 2 premières titularisations avec Lens en Ligue 1 depuis Stéphane Dalmat en août 1998 et pourrait devenir le 1er joueur à trouver le chemin des filets lors de chacune de ses 3 premières titularisations avec les Sang et Or dans l’élite sur les 70 dernières saisons.