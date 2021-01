Tout savoir sur Nantes - Lens

Raymond Domenech a débuté son aventure sur le banc du FC Nantes par deux matches nuls, les Canaris retrouvant une certaine solidité. Il leur en faudra face à un Lens rarement gêné offensivement. Mais les Sang et Or restent sur deux défaites consécutives en Ligue 1 et ont glissé à la 9e place du classement. Mais le club nordiste compte 10 points de plus que son adversaire du jour, avec un match de moins.





Les stats à connaître (avec Opta)

Nantes n’a remporté qu’un seul de ses 6 derniers matches de Ligue 1 face à Lens (2 nuls, 3 défaites), c’était le 9 août 2014 à domicile (1-0).



Nantes est invaincu lors de ses 6 dernières réceptions de Lens en Ligue 1 (4 victoires, 2 nuls) - gardant sa cage inviolée lors des 5 plus récentes -, après avoir perdu ses 3 précédentes.



Nantes n’a remporté aucun de ses 10 derniers matches de Ligue 1 (6 nuls, 4 défaites), pire série en cours et sa pire série depuis octobre 2004-janvier 2005 (10 également). S’ils ne l’emportent pas, les Canaris égaleront la plus longue disette de leur histoire dans l’élite, datant de juillet-octobre 2001.



Lens a perdu ses 2 derniers matches de Ligue 1 (2-3 v Lyon, 0-1 v Strasbourg), une 1ère pour les Sang et Or dans l’élite cette saison.



Nantes n’a gagné aucun de ses 6 derniers matches à domicile en Ligue 1 (4 nuls, 2 défaites), sa plus longue série sur ses terres dans l’élite depuis décembre 2008-avril 2009 (7).



Lens a perdu ses 2 derniers matches de Ligue 1 à l’extérieur (0-2 à Metz, 2-3 à Lyon) après avoir remporté ses 3 précédents dans l’élite. C’est la 1ère fois que les Sang et Or enchaînent 2 défaites hors de leurs bases depuis leur remontée en L1.



Lens a remporté 52.1% de ses duels en Ligue 1 2020/21 (1065/2046), plus que tout autre équipe.



Nantes est l’équipe de Ligue 1 qui a tenté le moins de passes (776) mais gagné le plus haut pourcentage de duels (55%) en 2021, soit depuis l’arrivée de Raymond Domenech sur le banc.



Le milieu de Nantes Mehdi Abeid est le joueur qui a tenté le plus de tirs (20) sans en cadrer un seul dans les 5 grands championnats européens cette saison.



Gaël Kakuta (Lens) est le joueur qui a marqué le plus de buts tout en les marquant tous du pied gauche dans les 5 grands championnats européens cette saison (7), à égalité avec Domenico Berardi (Sassuolo).