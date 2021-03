Tout savoir sur Montpellier - Lorient

Montpellier a de nouveau calé contre Reims après une belle série de victoires. Toujours dans la course pour les places européennes, le MHSC devra se méfier d'un FC Lorient qui a quitté la zone de relégation et qui ne compte pas y retourner de sitôt.





Les stats à connaître (avec Opta)

Montpellier n’a perdu aucun de ses 8 derniers matches contre Lorient en Ligue 1 (4 victoires, 4 nuls) et reste sur 2 succès contre les Merlus.



Montpellier n’a gagné que 2 de ses 11 dernières réceptions de Ligue 1 d’une équipe promue (6 nuls, 3 défaites) : 3-0 v Nîmes en septembre 2018 et 4-0 v Brest en décembre 2019.



Montpellier n’a perdu aucun de ses 5 derniers matches de Ligue 1 (3 victoires, 2 nuls), après s’être incliné lors de 5 des 6 précédents (1 nul).



Lorient a glané 14 points en Ligue 1 sur la phase retour cette saison (4 victoires, 2 nuls, 2 défaites), c’est déjà 2 de plus que sur la phase aller (3 victoires, 3 nuls, 13 défaites), soit le plus grand écart de points en faveur de la 2e moitié du championnat pour une même équipe.



Lorient n’a remporté aucun de ses 9 derniers déplacements en Ligue 1 (4 nuls, 5 défaites), pire série en cours. Son dernier succès loin du Moustoir dans l’élite remonte au 17 octobre dernier à Reims (3-1).



Montpellier est l’équipe qui touche le moins de ballons par match en Ligue 1 cette saison (581 en moyenne). C’est également sa pire moyenne sur un même exercice depuis son retour dans l’élite en 2009/10.



Montpellier a inscrit 12 buts de la tête en Ligue 1 cette saison, plus que toute autre équipe. Il n’a cependant trouvé la faille de cette manière qu’à une seule occasion dans l’élite en 2021 malgré 28 tentatives (total le plus élevé).



Lorient a été mené pendant 580 minutes lors de ses matches en déplacement en Ligue 1 cette saison, plus que toute autre équipe. Seul Nîmes (90 minutes) a été devant au score moins longtemps que les Merlus (102) à l’extérieur en 2020/21.



Le milieu de Montpellier Téji Savanier est parvenu à trouver un partenaire dans la surface depuis un corner à 28 reprises en Ligue 1 cette saison, plus que tout autre joueur.



Laurent Abergel a réussi 60 tacles en Ligue 1 cette saison, plus que tout autre joueur. Il représente à lui seul 20% des tacles réussis par Lorient dans l’élite en 2020/21 (60/300).