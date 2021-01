Tout savoir sur Montpellier - Lens

Montpellier n’en finit plus de chuter au classement et ne parvient plus à retrouver le goût de la victoire depuis de longues semaines. Les Héraultais ont désormais trois points de retard sur Lens, leur adversaire du jour, au classement. Des Sang et Or qui ne sont pas non plus au mieux en ce début d’année.

Les stats à connaître (avec Opta)

Montpellier n’a perduen Ligue 1 sous Michel Der Zakarian (6 succès, 8 nuls), c’était à domicile face à Reims le 24 février 2019 (2- 4).Montpellier reste sur(2 nuls, 5 défaites), sa plus longue série depuis août-octobre 2016 (7). Il n’a plus connu pire disette dans l’élite depuis maiseptembre 2015 (9 rencontres).Lens a perdu(1 succès, 1 nul), soit autant que lors de ses 9 précédentes (4 victoires, 2 nuls).Montpellier n’a remporté(1 nul, 4 défaites), sa pire série depuis février 2018-septembre 2018 (9).Montpellier a encaissé2020/21 (23 buts concédés) – c’est la 1ère fois de son histoire que le MHSC échoue à garder sa cage inviolée lors de chacun de ses 11 premiers matches à domicile sur une saison dans l’élite.Lens affiche déjàcette saison (en 11 rencontres), soit déjà un de plus que lors de ses 2 précédents exercices combinés dans l’élite (2 victoires à l’extérieur en 2010/11 et 2 également en 2014/15).Montpellier a encaissécette saison, son pire total à ce stade dans son histoire dans l’élite.Montpellier est l’équipe qui aet reçu le plus de cartons rouges (6 – à égalité avec Alavés) dans les 5 grands championnats européens cette saison.Montpellier afficheen Ligue 1 cette saison (7/15), contre seulement 17% sans lui (1/6) – alors que le milieu de terrain sera suspendu pour cette rencontre.Lens a inscrità l’intersaison (Kakuta 8, Ganago 5, Kalimuendo 4, Medina 1, Sylla 1) – soit plus que toute autre équipe.