Tout savoir sur Lorient - Rennes

Lorient avait mis fin à l'hémorragie en s'imposant contre Nîmes, mais il a vite rechuté sur la pelouse du PSG (2-0) malgré plusieurs occasions pour ouvrir le score. Rennes, de son côté, a confirmé qu'il retrouvait la forme en battant Nice puis l'OM. Le club breton a visiblement digéré sa campagne ratée de Ligue des Champions et veut désormais s'offrir l'occasion d'y regoûter...





Les stats à connaître (avec Opta)

Lorient n’a remporté qu’un seul de ses 7 derniers matches de Ligue 1 contre Rennes (3 nuls, 3 défaites) – c’était le 29 novembre 2016 (2-1) - après avoir gagné 4 de ses 7 précédents (1 nul, 2 défaites).



S’il s’impose, Lorient enchaînerait 2 succès à domicile en Ligue 1 contre Rennes pour la 1re fois de son histoire dans l’élite. Les Merlus n’ont perdu que 2 de leurs 8 dernières réceptions du SRFC en L1 (3 victoires, 3 nuls).



Lorient a encaissé au moins 1 but lors de chacun de ses 7 derniers matches de Ligue 1 contre Rennes, mais n’en a jamais enchaîné 8 sans garder sa cage inviolée face à cet adversaire dans l’élite.



Lorient affiche 11 points après 15 matches de Ligue 1 2020/21, il n’a jamais fait pire dans son histoire à ce stade de la compétition (à égalité avec 1998/99, 16e en fin de saison, et 2016/17, 18e en fin de saison).



Rennes a remporté chacun de ses 2 derniers matches de Ligue 1 (1-0 v Nice, 2-1 v Marseille), après n’avoir gagné qu’un seul de ses 8 précédents (3 nuls, 4 défaites).



Lorient n’a remporté qu’une seule de ses 6 dernières réceptions en Ligue 1 (1 nul, 4 défaites), mais c’était la dernière, contre Nîmes le 13 décembre (3-0).



Rennes n’a perdu qu’un seul de ses 8 derniers déplacements en Ligue 1 (4 victoires, 3 nuls), c’était le 7 novembre dernier à Paris (0-3).



Lorient est resté muet lors de 7 de ses 8 derniers matches en Ligue 1. Au total, les Merlus n’ont pas réussi à marquer le moindre but lors de 8 rencontres dans l’élite cette saison, seul Dijon fait pire (9).



Les joueurs de Rennes ont été décisifs à 12 reprises après être entrés en jeu en Ligue 1 2020/21 (5 buts, 7 passes décisives), plus que toute autre équipe dans les 5 grands championnats européens.



Jérémy Morel a inscrit 3 buts contre Rennes en Ligue 1, sa proie préférée. Chacun des 10 buts du défenseur dans l’élite ont été inscrits avec ou contre Rennes et Lorient (7 avec Lorient, 1 avec Rennes, 1 avec Marseille contre Rennes et 1 avec Marseille contre Lorient).