Tout savoir sur Lorient - Reims

Après deux victoires de rang dont une contre le PSG, Lorient est allé arracher un nul du côté de Rennes pour confirmer sa belle forme actuelle. De son côté, Reims est aussi sur une belle série et occupe la 12e place, avec neuf points (et un match) d’avance sur les Merlus, 18es.

Les stats à connaître (avec Opta)

Lorient a gagné(1 défaite), après n’avoir remporté aucun des 5 premiers (3 nuls, 2 revers).Reims n’a gagné queau 21e siècle (3/30 – 13 nuls, 14 défaites), soit le pourcentage le plus bas pour une équipe contre de tels adversaires sur la période (min. 5 matches).Lorient est invaincu lors de(2 victoires, 1 nul), une 1re depuis son retour dans l’élite l’été dernier. Les Merlus peuvent enchaîner une 4e rencontre sans défaite en L1 pour la 1re fois depuis février-mars 2016 (4).Reims n’a perdu(5 victoires, 3 nuls), c’était le 17 janvier à Lille (1-2).Lorient a remporté(3-2 v Dijon puis face à Paris), soit autant que lors de ses 9 premières cette saison (1 nul, 6 défaites). Les Merlus peuvent faire la passe de 3 dans l’élite pour la 1re fois depuis novembre 2016-janvier 2017 (3), leur dernière saison avant la relégation en Ligue 2.Reims a gagné(1 défaite), soit un de plus que lors de ses 9 premiers cette saison (4 nuls, 4 défaites). Les Champenois peuvent s’imposer lors de 2 matches à l’extérieur de suite dans l’élite pour la 1re fois depuis septembreoctobre 2019 (2).Lorient a gagné, plus que toute autre équipe de l’élite depuis le début de l’année civile.Reims affiche, c’est d’ores et déjà autant que lors de ses 27 matches dans l’élite en 2020. Le Stade peut connaître 4 rencontres consécutives en L1 sans encaisser de but pour la 1re fois depuis août-septembre 1947 (4).L’attaquant de Lorient Terem Moffiaucun joueur ne fait mieux dans l’élite.Auteur de 12 buts en Ligue 1 2020/21, l’attaquant de Reims Boulaye Diapour la 1re fois dans l’élite cette saison.