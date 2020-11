Tout savoir sur Lorient - Montpellier

Un point pris et aucun but marqué sur ses quatre derniers matchs : Lorient traverse une période très compliquée, et la claque reçue à Lille dimanche dernier (4-0) n'a rien arrangé. Le FCL est ainsi dans la zone rouge et va rapidement devoir relever la tête. En face se présentera un Montpellier en pleine bourre, vainqueur de Strasbourg dans un match spectaculaire il y a une semaine (4-3). Le club héraultais a de quoi viser le podium.





Les stats à connaître (avec Opta)

Lorient n’a remporté aucun de ses 7 derniers matches contre Montpellier en Ligue 1 (4 nuls, 3 défaites), après avoir gagné 3 de ses 4 précédents (1 défaite). La dernière fois que les Merlus ont battu le MHSC dans l’élite remonte au 4 décembre 2013 à la Mosson (2-0).



Lorient n’a jamais perdu à domicile face à Montpellier en 10 confrontations dans l’élite (3 victoires, 7 nuls), soit l’équipe qu’il a le plus affronté sans perdre dans son antre dans l’élite. Les 4 dernières confrontations entre les 2 équipes en Ligue 1 au Moustoir se sont chacune soldées par un match nul.



Lorient n’a gagné qu’un seul de ses 10 derniers matches de Ligue 1 (2 nuls, 7 défaites), c’était le 17 octobre 2020 à Reims (3-1).



Montpellier a remporté chacun de ses 3 derniers matches de Ligue 1, mais n’a plus fait mieux depuis avril-mai 2016 (4).



Lorient n’a gagné aucun de ses 4 derniers matches de Ligue 1 à domicile (1 nul, 3 défaites) - sa pire série depuis janvier-mars 2017 (5) - après n’avoir perdu aucun de ses 5 précédents (3 victoires, 2 nuls).



Montpellier a remporté chacun de ses 2 derniers matches en déplacement en Ligue 1 (à St Etienne le 1er novembre et à Bordeaux le 7 novembre), c’est autant que lors de ses 19 précédents (7 nuls, 10 défaites).



Lorient est resté muet lors de ses 4 derniers matches de Ligue 1, sa plus longue disette dans l’élite depuis septembre 2014 (4 également).



Lorient est l’équipe qui a tenté (233) et réussi (140) le plus de tacles dans le Top 5 européen cette saison. Son milieu de terrain Laurent Abergel est d’ailleurs le joueur qui en a tenté (57) et réussi (34) le plus dans les 5 grands championnats européens cette saison.



S’il joue, Jérémy Morel va disputer son 400e match de Ligue 1 (153 avec Lorient, 120 avec Marseille, 105 avec Lyon, 21 avec Rennes). Il serait alors le 7e joueur actuellement en L1 à passer ce cap après Hilton, Congré, Briand, Mandanda, Ruffier et Payet.



Gaëtan Laborde a été impliqué dans un but lors de chacun de ses 2 derniers matches de Ligue 1 (assist v Bordeaux, but v Strasbourg) et a l’occasion d’égaler la meilleure série de matches en étant impliqué dans au moins un but de sa carrière, établie en janvier-février 2019 et en octobre-novembre 2018 (3 avec Montpellier à chaque fois).