Tout savoir sur Lens - Nice

Relancé par sa victoire à Marseille mercredi (0-1) en match en retard de la 9e journée, Lens n'est qu'à cinq points de la quatrième place occupée par Monaco. Les Sang et Or comptent huit points (et un match) de plus que Nice, qui ne sait plus gagner et n'en finit plus de descendre au classement.





Les stats à connaître (avec Opta)

Lens a perdu son dernier match de Ligue 1 contre Nice (1-2 le 23 août) et pourrait s’incliner face aux Aiglons lors de leurs 2 rencontres d’une saison dans l’élite pour la 1re fois depuis 1979/80 (0-1 à chaque fois).



Lens a remporté 62% de ses réceptions de Nice en Ligue 1 (26/42), son plus haut ratio de succès face à un club de l’élite reçu au moins 30 fois.



Lens affiche 31 points après 20 matches de Ligue 1 cette saison, son meilleur total à ce stade de la compétition depuis 2006/07 (36 pts – 5e en fin de saison).



Nice n’a remporté aucun de ses 5 derniers matches de Ligue 1 (2 nuls, 3 défaites), seuls Nantes (11) et Montpellier (6) sont sur une plus longue disette. Les Aiglons peuvent subir un 6e match sans victoire dans l’élite pour la 1re fois depuis janvier-mars 2015 (7).



Après avoir gagné ses 3 premiers matches à domicile en Ligue 1 cette saison, Lens n’a remporté qu’un seul de ses 6 derniers (2 nuls, 3 défaites), c’était contre Brest le 23 décembre (2-1).



Nice affiche 7 points de plus à l’extérieur (15) qu’à domicile (8) en Ligue 1 cette saison, plus haut différentiel positif dans l’élite à égalité avec Nîmes.



Lens a inscrit 30 buts en 20 matches de Ligue 1 2020/21, seul Monaco a fait mieux (32 en 2013/14) à ce stade de la compétition parmi les promus au 21e siècle.



C’est face à Lens qu’Amine Gouiri a inscrit son seul doublé en Ligue 1, le 23 août dernier (2-1), lors de son tout premier match avec Nice dans l’élite. L’ancien joueur de l’OL est le joueur qui a récupéré le plus de ballons dans les 30 derniers mètres adverses en L1 cette saison (23).



Il n’y a que Daniel Moreira en 2001/02 (10) qui a marqué plus de buts avec Lens lors des 20 premières journées d’une saison de l’élite que Gaël Kakuta au 21e siècle (8 en 2020/21). Le milieu est impliqué sur 4 buts face à Nice en Ligue 1 (3 buts, 1 passe décisive), aucune autre équipe ne lui réussit mieux dans l’élite (à égalité avec Paris).



Adrian Ursea n’affiche que 6 points marqués avec Nice en Ligue 1 (1 succès, 3 nuls, 4 défaites), plus mauvais bilan pour un entraîneur du Gym lors de ses 8 premiers matches avec le club dans l’élite depuis Sylvester Takac en décembre 1996-mars 1997 (6 également).