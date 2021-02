Tout savoir sur Caen-PSG

Tenant du titre de la compétition, le PSG effectue ce mercredi soir son entrée dans la Coupe de France édition 2020-2021, à l'occasion du 32èmes de finale sur la pelouse de Caen (21 heures). Le club francilien aura de nombreux absents pour ce match (Di Maria, Verratti, Navas ou encore Bernat). Icardi est lui annoncé "incertain"en raison de sa contusion à la cuisse droite. "Ce qu'on fera c'est mettre les joueurs les plus aptes et les plus performants demain (aujourd'hui, ndlr), comme d'habitude", a indiqué Mauricio Pochettino en conférence de presse. Alors que le huitième de finale aller de Ligue des Champions face au Barça se déroulera le 16 février, une rotation pourrait être effectuée.



Du côté de Caen, onzième de Ligue 2, Pascal Dupraz a mis en exergue son désir de bien figurer contre le PSG. "Il n’y a pas de complexes à nourrir, on ne nous attend pas. Il y a juste la pression de prendre une fessée. Cela doit nous servir à préparer les joutes futures. C’est quand même le champion en titre depuis de longues années et le dernier finaliste de la Ligue des Champions. Si, demain (aujourd'hui, ndlr), Mbappé et Neymar sont sur la pelouse, j’espère que ceux qui sont sur le banc se rendront compte des efforts et des appels incessants que ces joueurs font. Il faut s’inspirer du meilleur", a-t-il indiqué en conférence de presse d'avant-match.