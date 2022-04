Saint-Etienne : Huis clos pour les Verts après les incidents contre Monaco

Huis clos contre Reims, avant un éventuel barrage ?

La 34eme journée de Ligue 1 a été marquée par plusieurs événements dont le 10eme titre de champion du Paris-SG, accroché à domicile par le RC Lens (1-1), samedi soir, ou les succès de l’Olympique de Marseille (à Reims, 1-0), Rennes (5-0 contre Lorient) et Nice (1-0 vs Troyes), dimanche. Elle a aussi été traversée par la nouvelle victoire de l’AS Monaco à Saint-Etienne (4-1), samedi après-midi. La 6eme d’affilée du club de la Principauté qui s’est remis à rêver de Ligue des Champions.Cette rencontre dans le Forez a malheureusement été émaillée d’incidents dans les tribunes de Geoffroy-Guichard. Les supporters des Green Angles ont célébré leur 30eme anniversaire en déployant de nombreux fumigènes et feux d’artifice. Un usage d’engins pyrotechniques qui a engendré de nouveaux soucis après, déjà, un coup d’envoi retardé d’une heure, le 22 octobre lors du match contre Angers. Après un premier avertissement du speaker des Verts, la rencontre a été interrompue samedi en seconde période. A la 66eme minute, M. Bastien Dechepy, l’arbitre de la rencontre, a renvoyé tout le monde au vestiaire. Une longue interruption est alors intervenue dans l’antre des Verts, battus pour la 17eme fois de la saison et bloqués à la 18eme place du classement qui les obligerait aujourd'hui à disputer un barrage pour tenter de rester en Ligue 1.Le match a repris 30 minutes plus tard. Réunie lundi, la commission de discipline de la Ligue de football professionnel a décidé de mettre le dossier en instruction et de sanctionner l’ASSE par un huis clos total de Geoffroy-Guichard jusqu’à la décision définitive qui tombera le mercredi 18 mai. Lors des quatre dernières journées de L1, Saint-Etienne n’a plus qu’un match à disputer à domicile contre Reims, le 14 mai. Ce sera donc sans aucun spectateur. Les hommes de Pascal Dupraz auront peut-être une autre rencontre à disputer à la maison d’ici la fin de saison : celle d’un éventuel barrage contre un club de Ligue 2 si le club achève l’exercice 2021-22 au 18eme rang du classement. Un coup dur pour l’historique club stéphanois qui lutte pour son maintien dans l’élite.Même sanction en Ligue 2 pour l’AS Nancy Lorraine après des incidents survenus vendredi au cours du match contre Quevilly-Rouen (35eme journée). Le stade Marcel-Picot de l’ASNL, lanterne rouge de la deuxième division française, sera à huis clos pour la rencontre contre Nîmes, le 30 avril, en attendant la décision définitive le 4 mai. Nancy doit encore recevoir Pau, le 14 mai lors de la 38eme et dernière journée de L2.