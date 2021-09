Roger Assalé dans le dur au Werder Brême

Prêté fin août par Dijon au Werder Brême, Roger Assalé avait été accueilli comme un renfort de poids par le club allemand, relégué cette saison en deuxième division allemande. Un mois plus tard, le bilan provisoire n'est reluisant ni pour le club (10e après 9 journées de Bundesliga 2) ni pour l'attaquant. L'international ivoirien de 27 ans ne compte que quatre petites apparitions (95 minutes jouées) et se trouve montré du doigt pour la pauvreté de sa production.

Un manque d'implication défensive

L'entraîneur du Werder, Markus Anfang, a pris l'ancien du TP Mazembe et des Young Boys à partie après la défaite contre le Dynamo Dresde (3-0), pointant son manque d'implication défensive sur deux des buts encaissés, sans toutefois le cibler en particulier. « Chacun doit se regarder dans la glace et s'adapter à la situation. Mais rejeter la faute uniquement sur lui n'a guère de sens », a estimé le technicien.

Le message du directeur sportif

Les oreilles de Roger Assalé ont néanmoins dû siffler. « Il doit encore trouver sa place dans l'équipe et faire les courses demandées. C'est à lui de régler tous ces points afin que l'entente sur le terrain fonctionne mieux », a conclu le directeur sportif du Werder, Frank Baumann, dans les colonnes de Bild. À bon entendeur...