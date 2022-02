Rennes : Genesio pointe un manque de maturité en défense

Cinquième de Ligue 1, Rennes tentera face à Troyes de lancer une éventuelle série après sa défaite concédée au Parc des Princes vendredi dernier (1-0). Pour cela, il sera nécessaire, notamment, de se montrer régulier dans les performances. Candidate aux places européennes, la formation entraînée par Bruno Genesio a beau concéder 9,2 tirs par match en moyenne (total le plus bas en Ligue 1) elle peine à enchaîner les résultats. La dernière fois que le club breton a remporté deux matchs de suite dans le Championnat de France remonte à la fin novembre - face à Montpellier puis Lorient. "Cette statistique est assez parlante. Ça veut dire qu'on est très peu en danger mais qu'on ne gagne pas un nombre de points supérieurs par le contenu de nos matchs. On a souvent ce qu'on mérite dans le foot. Si on a perdu ces points, c'est certainement qu'on manque de maturité, de concentration ou qu'on n'a pas fait la différence avant pour se mettre à l'abri.", a jugé Genesio, dans des propos relatés par L'Equipe.

Irles : "Prendre conscience de cette situation délicate"

Troyes n'aura pas forcément une confiance importante pour ce déplacement en Bretagne. L'équipe de Bruno Irles reste sur 3 matchs sans victoire sur le plan national et une défaite lourde concédée face à Brest (5-1). 16ème de Ligue 1, elle devra lutter pour son maintien dans l'élite du football français. Persuadé de la qualité de son groupe, le technicien qui a succédé à Laurent Batlles en janvier dernier à la tête de l'équipe a exhorté ses troupes à faire preuve de force mentale. "Aujourd'hui, on doit tous prendre conscience de cette situation délicate et se sentir concernés. On doit être capables de reprendre le dessus mentalement, notamment quand on est moins bien dans certaines rencontres", a-t-il affirmé dans des propos relatés par L'Equipe.