PSG : Pochettino évoque le futur de Mbappé

C'est un avis clair qu'a exprimé le coach du PSG. Ce vendredi en conférence de presse, Mauricio Pochettino a été sondé sur le futur de Kylian Mbappé, qui sera en fin de contrat en juin 2022 avec le club de la capitale. Si une possible prolongation de contrat reste possible, comme l'a clamé l’intéressé après le match face à Lorient le week-end dernier (5-1), son entraîneur est certain que ce serait la solution idéale. Interrogé sur la marche à suivre pour convaincre le champion du monde 2018 de prolonger, le technicien argentin a ainsi répondu : "Quand il sera ici, devant vous, vous pourrez lui poser la question. Tout le monde au club veut le meilleur pour Kylian et on pense que le mieux c’est qu’il reste au PSG."

Mbappé pourrait porter le brassard de capitaine

Par ailleurs, il est possible que Mbappé porte le brassard de capitaine lors de l'opposition face à Clermont. "Il y a Kylian comme d’autres joueurs qui font partie de cette réflexion", a jugé Pochettino, qui a confié s'attendre à une rencontre compliquée contre le promu, malgré la série de 4 défaites consécutives des joueurs de Pascal Gastien. "On s’attend à un match difficile, avec des conditions climatiques similaires à aujourd’hui (pluie), face à une équipe dotée de très bonnes intentions de jeu, qui joue bien au foot et lutte pour le maintien. Elle a fait de bons résultats contre Marseille (2-0), Nice (1-0) et Rennes (2-1)", a-t-il rappelé, dans des propos retranscrits par Le Parisien.

Marquinhos forfait, Ramos pourrait débuter

Du côté de la défense, le PSG ne pourra pas s'appuyer sur Marquinhos. Récent papa pour la troisième fois, le capitaine n'est pas à 100% de ses moyens. "Marquinhos avait des gênes musculaires ces derniers matchs. J’en profite pour dire qu’il ne sera pas dans le groupe contre Clermont, non seulement à cause de ces petits pépins, mais aussi par rapport à sa semaine", a lancé Pochettino, qui a défendu son joueur, en difficulté depuis l'élimination face au Real Madrid en 8ème de finale de la Ligue des Champions (1-0 ; 3-1). Estimant que Paris n'avait pas su gérer de la bonne façon "des situations ponctuelles", le natif de Murphy a ainsi valorisé la régularité du défenseur central : "Il fait valoir sa régularité, son standard est toujours là, c’est notre capitaine et il montre son niveau depuis 10 ans". Sergio Ramos pourrait débuter en tant que titulaire contre Clermont, même si Pochettino se laisse "encore quelques heures de réflexion".