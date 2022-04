Prix Marc-Vivien Foé : La liste des nommés

Qui succèdera à Gaël Kakuta au palmarès du Prix Marc-Vivien Foé ? Le nom des douze prétendants à la succession du Franco-Congolais a été dévoilé ce lundi sur les ondes de RFI, qui remet avec France 24 cette récompense destinée au meilleur joueur africain de Ligue 1. Si le tenant ne figure pas dans la liste, c'est en revanche le cas de son coéquipier de Lens, Seko Fofana. Sont présents pour la seconde année de rang le Lyonnais Karl Toko Ekambi, le Parisien Idrissa Gueye et le Rennais Nayef Aguerd, ce dernier n'étant plus le seul défenseur d'un plateau laissant apparaître deux latéraux de choix, avec Achraf Hakimi (PSG) et Hamari Traoré (Rennes). Wahbi Khazri et Moses Simon sont de retour après une année d'éclipse, alors que Mohamed Bayo est nommé pour sa première saison dans l'élite. Du côté des pays représentés, le Maroc est largement en tête avec pas moins de quatre nommés. Le gagnant sera connu à l'issue du vote d'un jury de journalistes.

Prix Marc-Vivien Foé : les 12 nommés

Yunis Abdelhamid (Reims – Maroc)

Nayed Aguerd (Rennes – Maroc)

Mohamed Bayo (Clermont – Guinée)

Sofiane Boufal (Angers – Maroc)

Seko Fofana (Lens – Côte d'Ivoire)

Idrissa Gueye (PSG – Sénégal)

Achraf Hakimi (PSG – Maroc)

Wahbi Khazri (Saint-Etienne – Tunisie)

Mario Lemina (Nice – Gabon)

Moses Simon (Nantes – Nigeria)

Hamari Traoré (Rennes – Mali)

Karl Toko Ekambi (Lyon – Cameroun)

Prix Marc-Vivien Foé : le palmarès

2009*: Marouane Chamakh (Bordeaux – Maroc)

2010*: Gervinho (Lille – Côte d’Ivoire)

2011 : Gervinho (Lille – Côte d’Ivoire)

2012 : Younès Belhanda (Montpellier – Maroc)

2013 : Pierre-Emerick Aubameyang (Saint-Etienne – Gabon)

2014 : Vincent Enyeama (Lille – Nigeria)

2015 : André Ayew (Marseille – Ghana)

2016 : Sofiane Boufal (Lille – Maroc)

2017 : Jean Mickaël Seri (Nice – Côte d’Ivoire)

2018 : Karl Toko Ekambi (Angers- Cameroun)

2019 : Nicolas Pépé (Lille - Côte d'Ivoire)

2020 : Victor Osimhen (Lille - Nigeria)

2021 : Gaël Kakuta (Lens - RD Congo)

(*) Ne s’appelait pas encore « Prix Marc-Vivien Foé ».