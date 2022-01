Dix jours après le 32e de Coupe de France entre le Paris FC et l'Olympique Lyonnais arrêté en raison de débordements entre supporters dans les tribunes du stade Charléty, la commission de discipline de la FFF avait frappé fort en décidant d'exclure les deux équipes de la compétition. Mais les sanctions ne s'étaient pas arrêtées là et le PFC avait notamment écopé d'une amende de 10 000 euros et d'une obligation de jouer ses cinq prochains matchs à huis clos et dans un autre stade. Un dernier point que les Parisiens veulent contester.



Comme révélé ce mercredi par L’Équipe, le président du Paris FC, Pierre Ferracci, va donner une conférence de presse ce jour pour expliquer son choix de faire appel de cette décision de la commission. Le média explique que les dirigeants parisiens "jugent injuste" cette longue obligation de jouer ailleurs qu'à Charléty, et qui plus est sans public. Le club redit également qu'il n'est pas à l'origine des débordements constatés entre ultras lyonnais et parisiens (PSG).