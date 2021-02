OL : Le groupe contre Ajaccio

L'occasion pour les jeunes d'avoir du temps de jeu



Le groupe lyonnais pour le 32ème de finale de @coupedefrance face à l'@ACAjaccio, ce mardi à 21h ! 👊🔴🔵#OLACA pic.twitter.com/DxUaBpyNvm

— Olympique Lyonnais (@OL) February 8, 2021

L'Olympique Lyonnais espère poursuivre sa belle dynamique vécue en Ligue 1 - quatre victoires consécutives - mardi soir contre l'AC Ajaccio, lors des 32èmes de finale de la Coupe de France (21 heures). Face au dixième de Ligue 2, l'OL pourra compter sur de nombreux jeunes éléments, Rudi Garcia ayant l'intention d'effectuer une rotation pour cette rencontre, afin de ménager les organismes de certains cadres, et donner du temps de jeu à d'autres joueurs. Ainsi, dans les 20 éléments convoqués, on retrouve notamment les noms de Melvin Bard, Sinaly Diomandé ou encore Rayan Cherki. Jason Denayer, blessé, est absent, au même titre que Thiago Mendes, suspendu."C’est l’occasion pour eux d’avoir du temps de jeu, ils ont besoin de ça.. Ils apprennent à vitesse grand V. Ils ont tout intérêt à emmagasiner tout ce qu’ils peuvent prendre ici… Le danger est de ne pas respecter Ajaccio car c’est une équipe de Ligue 2", a expliqué Rudi Garcia, au sujet des jeunes joueurs, en conférence de presse. Place donc aux actes, dès demain, avec un objectif de succès affiché et nécessaire pour l'OL, deuxième de Ligue 1 à deux unités du leader, le LOSC de Christophe Galtier. Pour rappel, le PSG est le tenant du titre de la compétition, après sa victoire contre l'AS Saint-Étienne, le 24 juillet dernier (1-0) en finale de la Coupe de France.