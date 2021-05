Nantes a pris une très belle option sur le maintien en Ligue 1 en s'imposant sur la pelouse de Toulouse (1-2) jeudi soir, lors du match aller. Deux buts à l'extérieur qui pourraient compter très cher et surtout, une démonstration de force dans le contenu, au moins durant une mi-temps. Les Canaris partent donc nettement favoris avant ce barrage retour, mais le TFC n'a évidemment pas dit son dernier mot, après sa belle saison en Ligue 2...

Les stats à connaître (avec Opta)



Nantes accueillera Toulouse pour la première fois en compétition officielle depuis le 1 er décembre 2019 et un succès 2-1 des Canaris en Ligue 1. Abdoulaye Touré, sur penalty, et Ludovic Blas avaient marqué pour le FC Nantes, tandis qu’Aaron Leya Iseka avait réduit l’écart sur penalty.



Depuis le retour des barrages en 2016/17, l’équipe de Ligue 2 ne s’est jamais imposée chez le club de Ligue 1 au match retour : Troyes avait fait match nul 0-0 à Lorient en 2017, Ajaccio s’était incliné à Toulouse 1-0 en 2018 et Lens avait perdu 3-1 à Dijon en 2019.



Nantes a gagné 5 de ses 6 derniers matches toutes compétitions confondues (1 défaite), c’est autant que lors de ses 34 premiers cette saison (13 nuls, 16 défaites).



Nantes n’a gagné qu’un seul de ses 17 derniers matches à domicile toutes compétitions confondues (7 nuls, 9 défaites), c’était le 8 mai 2021 contre Bordeaux en Ligue 1 (3-0).



Toulouse n’a gagné qu’un seul de ses 5 derniers déplacements toutes compétitions confondues (2 nuls, 2 défaites), c’était le 4 mai 2021 au Havre en Ligue 2 (1-0).



Nantes a encaissé au moins 2 buts à 10 reprises lors de ses 20 matches à domicile toutes compétitions confondues cette saison (7x 2 buts, 2x 4 buts et 1x 3 buts).



Ludovic Blas a inscrit 11 buts avec Nantes toutes compétitions confondues cette saison, son meilleur total sur un même exercice dans sa carrière professionnelle.



Randal Kolo Muani a trouvé le chemin des filets lors de chacun de ses 4 derniers matches toutes compétitions confondues (5 buts), sa meilleure série sous le maillot de Nantes en pro. Il est impliqué sur 6 buts lors de ses 4 dernières rencontres officielles (5 buts, 1 passe décisive).



Amine Adli n’a pas été impliqué sur le moindre but lors de ses 3 derniers matches toutes compétitions confondues avec Toulouse, après avoir été décisif 4 fois lors de ses 6 précédents (1 but, 3 passes décisives).



En tant qu’entraîneur, Patrice Garande (Toulouse) a perdu 8 de ses 11 matches toutes compétitions confondues contre Nantes (3 succès), dont 4 des 5 derniers (1 victoire).