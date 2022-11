Kombouaré se méfie d'Ajaccio

Englué dans la zone rouge, le FC Nantes affronte un concurrent direct pour le maintien, l'AC Ajaccio, dimanche, pour le compte de la 15e journée de Ligue 1 (15 heures). Antoine Kombouaré n'y est pas allé par 4 chemins. « On aimerait surtout gagner contre Ajaccio pour partir en vacances la tête haute, avec le sentiment de faire une bonne première partie de saison, même si c'est dans la difficulté et que les matches aller ne sont pas encore finis. C'est vrai que la victoire est impérative.», a lancé le technicien.

L'entraîneur des Canaris ne sous-estime absolument pas le défi qui l'attend. « En face, c'est quand même une belle équipe, difficile à manœuvrer. Contrairement à nous, ils ont quand même gagné deux fois à l'extérieur, à Brest (0-1) et Marseille (0-1). Le week-end dernier, ils étaient menés 2-0 contre Strasbourg, avant de l'emporter 4-2. Ils sont disciplinés et capables de très vite se replacer. Ils arrivent à faire déjouer leurs adversaires très souvent. Il faut se rappeler que cette équipe a fini meilleure défense de Ligue 2 la saison dernière, en encaissant 19 buts. Et ils ont retrouvé une attaque. C'est une formation en confiance qui a envie de nous passer devant. On est plus que méfiants, on fait très attention, on les respecte. Il faudra bien défendre et surtout être capable de faire sauter leur verrou. » Le décor est planté.