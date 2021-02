A la suite de la pandémie mondiale de la COVID-19, les supportrices/supporters sont les grands absents de cette saison de football. Actuel diffuseur de l'intégralité du championnat de Ligue 2 BKT, beIN SPORTS souhaite mettre à l'honneur, lors de chaque journée de championnat, une supportrice ou un supporter d'un des 20 clubs dans le cadre du MultiLigue 2, le samedi soir sur beIN SPORTS 2.

Chaque samedi de 18h15 à 21h15 dans le MultiLigue 2, beIN SPORTS invite sur son plateau une supportrice ou un supporter d'une équipe disputant l'un des matchs du Multiplex. Vêtu du maillot de son équipe, le fan de la semaine interviendra à l'antenne, en avant et après-match, pour débattre de l'actualité du championnat et de son club en compagnie de Robert MALM et d'un acteur majeur du championnat (joueur, entraîneur ou président). Durant le MultiLigue 2, la supportrice ou le supporter sera également installé en plateau pour suivre l'évolution des rencontres en compagnie de toute l'équipe Ligue 2 de beIN SPORTS.

Pour l'occasion, beIN SPORTS a mis en place une adresse e-mail dédiée (ML2@bein.com) pour que les supportrices/supporters des différents clubs de Ligue 2 BKT puissent déposer leur candidature afin de participer, dans les semaines qui viennent, à cette expérience dans les coulisses de beIN SPORTS.

Rendez-vous ce samedi 20/02 à 18h15 sur beIN SPORTS 2, pour suivre la première du "Multiligue 2 comme à la maison" en compagnie d'un supporter du Paris FC.





* En participant à l’opération "Multiligue 2 comme à la maison", vous acceptez que les données collectées soient traitées par beIN SPORTS France à des fins d’organisation et de gestion de votre candidature pour participer à l’émission « Multi Ligue 2 » et le cas échéant de votre participation à l’émission.

Elles sont destinées aux équipes concernées de beIN SPORTS France, des sociétés du Groupe et de nos prestataires de services le cas échéant.

Dans ce contexte, elles sont susceptibles d’être transférées en dehors de l’Union Européenne, beIN SPORTS prenant les dispositions nécessaires pour garantir un niveau de protection adéquat et conforme à la règlementation applicable. Elles sont conservées pour la durée nécessaire à la réalisation de ces finalités et pour les durées de prescription légales.

Conformément à la législation applicable, vous bénéficiez à tout moment d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation, d’opposition, de portabilité et d’héritage numérique de vos données, ainsi qu’un droit de retrait de votre consentement, en adressant un mail à DPO@bein.com. Vous pouvez également introduire une réclamation auprès d’une autorité compétente.