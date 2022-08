La RD Congo ? Ce n'est pas encore le moment d'en parler pour Sébastien Desabre. Nommé samedi après-midi sélectionneur des Léopards, l'entraîneur français des Chamois Niortais a pu dans la soirée constater les dégâts faits par cette annonce surprise sur ses joueurs, balayés par Bastia (1-4) à l'occasion de la deuxième journée de Ligue 2.



Après la rencontre, l'atmosphère était tendue, et le technicien ne s'est pas épanché longuement. « Je suis complètement transparent avec M. Hanouna (président des Chamois Niortais, ndlr) et le club, et je communiquerai à ce sujet très rapidement. Ce n’est pas l’objet du soir », a fini par déclarer Sébastien Desabre, avant de s'éclipser.

Une longue carrière en Afrique

Contacté par Football365 Afrique, le successeur annoncé d'Hector Cuper sur le banc congolais n'a pas davantage souhaité s'exprimer. Il n'a pas non plus démenti. Après avoir effectué la majeure partie de sa carrière d'entraîneur en Afrique, Sébastien Desabre n'a jamais fait mystère de son désir d'y revenir, y compris auprès de ses dirigeants actuels, pas décidés à le libérer.



Depuis plusieurs mois, son nom circulait régulièrement lors des appels à candidatures lancés ça et là en cas de changement de sélectionneur, sans que l'on sache avec certitude si c'était « autorisé » par l'intéressé, sous contrat jusqu'à la fin de la saison avec Niort. Si la RD Congo avait voulu y semer le désordre, elle ne s'y serait en tout cas pas pris autrement.