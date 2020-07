Mercato : Gaël Kakuta rejoint Lens

C'est ici que tout a commencé !#rclens pic.twitter.com/4DYEt6AEtU

Un prêt avec option d'achat pour une saison

Il ne manquait plus que l'officialisation alors que les informations allaient dans le même sens. Ce jeudi soir, c'est désormais chose faite :. Le joueur âgé de 29 ans, qui évoluait à Amiens la saison dernière et qui a déjà porté les couleurs de Lens de 1999 à 2007 vient renforcer le récent promu en Ligue 1."Gaël Kakuta est officiellement prêté avec option d’achat pour une saison au RC Lens. Le numéro dix a disputé 24 matchs cette saison sous le maillot Amiénois. L'ensemble du club te souhaite bon courage pour la saison prochaine. Merci Gaël ", a commenté Amiens sur son site officiel.Durant sa carrière, Kakuta a connu de nombreux clubs. Il a en effet joué pour Chelsea, Fulham, Bolton, Dijon, le Vitesse Arnhem, la Lazio, le Rayo Vallecano, le Séville FC, l'Hebei China Fortune, le Deportivo la Corogne et Amiens. Il vient s'ajouter à quatre recrues dans le mercato actif réalisé par Lens jusqu'ici. Le gardien Wuilker Farinez, les défenseurs Facundo Medina et Loïc Badé ainsi que le milieu offensif Jonathan Klauss avaient rejoint le club lensois avant lui. Promu dans l'élite du football français, Lens affrontera Nice, dans le sud de la France, lors de la première journée du championnat version 2020-2021. L'expérience de Kakuta ne sera pas de trop.