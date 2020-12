Toutes nos pensées sont tournées vers @FCLorient 🙏 pic.twitter.com/P8fQnCI6qJ

Le sport est passé au second plan, quelques minutes après le match opposant les deux clubs bretons, Lorient et Rennes, ce dimanche soir, au Stade du Moustoir. Les faits se sont déroulés peu après 19 heures. Selon les informations de Canal +, une rampe de lumière de l'enceinte se serait écroulée, tombant sur un jardinier qui faisait son travail sur la pelouse juste après la rencontre.Immédiatement, des médecins (dont les staffs médicaux du FC Lorient et du Stade Rennais), ainsi qu'une ambulance et les pompiers sont sont rendus sur le lieu de l'accident après que les joueurs aient alerté les secours. L'inquiétude est grande pour cet employé, qui subit actuellement des massages cardiaques. Les deux clubs n'ont pas encore communiqué.