Ligue 2 : Zidane, Healey... Les joueurs à suivre

Avec le retour de la Ligue 2 ce week-end, les acteurs vont entrer en piste. Bien malgré lui, l'une des principales attractions cette saison sera Enzo Zidane. Libre depuis la fin de son contrat à Almeria, le fils ainé de « ZZ » s'est engagé avec Rodez. A 26 ans, le milieu offensif français tentera de relancer sa carrière dans l'Aveyron. Malheureusement pour lui, avec un tel nom, le natif de Bordeaux sera épié constamment. Dans un autre registre, le retour de Bastia en Ligue 2 va permettre à Chaouki Ben Saada de retrouver le monde professionnel. A 37 ans, le milieu offensif tunisien pourrait bien encore nous offrir des gestes de grande classe dont il a le secret. Pour sa part, après deux ans à Lens, Tony Mauricio voudra à nouveau briller dans l'antichambre de la L1 du côté de Sochaux.

Des buteurs en quête de confirmation

Cette saison encore, les buteurs ne devraient pas être en reste. A ce jeu-là, Mickaël Le Bihan, auteur de 19 buts l'an dernier avec Auxerre, aura désormais la tâche de faire aussi bien avec Dijon et de permettre au club de jouer les premiers rôles. Du coup, Rémy Dugimont devrait lui prendre encore un peu plus d'importance dans l'attaque de l'AJA. Malgré la mauvaise saison de Niort en 2020-21, Pape Ibnou Ba avait brillé et fait parler de lui (14 buts). Forcément, le buteur sénégalais devra confirmer cette année... mais ça ne sera pas forcément avec les Chamois. Suivi par Montpellier, il ne serait pas contre signer à Sochaux, d'après L'Est républicain. Après des débuts prometteurs, le Britannique Rhys Healey devra lui aussi continuer sur sa lancée avec Toulouse.

Des pépites courtisées à polir

Enfin, la Ligue 2 a également des jeunes prometteurs comme l'était l'an dernier avec Toulouse Manu Koné, désormais au Borussia Mönchengladbach. Au TFC, on retrouve notamment Janis Antiste et Amine Adli. Révélés l'an dernier, les deux jeunes seront à surveiller de près. Cependant, le dernier pourrait bien quitter le club d'ici la fin du mercato, le meilleur joueur de la saison dernière étant convoité et en fin de contrat en 2022. Après des prestations remarquées l'an dernier, Alan Virginius tentera de s'imposer à Sochaux. Apparemment dans le viseur de Marseille notamment, Check Oumar Diakité, le milieu défensif du Paris FC, pourrait bien voir sa cote grandir d'avantage en cas de bonnes prestations.