Ligue 2 : Les recours de Troyes et Clermont devant le Conseil d'Etat retoqués

Les dossiers se délient les uns après les autres pour les instances du football français. Après les recours de trois clubs de Ligue 1 (Lyon, Amiens et Toulouse) suite au dénouement de la saison 2019-20, la LFP a obtenu gain de cause face à deux écuries de Ligue 2, Troyes et Clermont.



Bien placés pour une accession dans l'élite après une saison pleine sur le plan sportif, ces deux clubs avaient contesté la décision de l'instance d'annuler les barrages d'accession entre les deux divisions. Le Conseil d’État a donc débouté Troyes et Clermont, qui ont par ailleurs écopé d'une amende de 1 500 euros à verser à la LFP. Le Conseil d’État doit encore trancher pour les recours deux autres clubs de l'antichambre, Le Mans et Orléans, pour le moment relégués en National 1.