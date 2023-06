Ligue 2 : L’énorme coup de gueule de Dupraz contre l’arbitrage

Le chaos s’est invité sur les pelouses de Ligue 2 au soir de la dernière journée. En plus du match entre Bordeaux et Rodez, été définitivement interrompu après l’agression de Luca Buades en première période par un supporter, la confusion a régné à la fin de la rencontre opposant Le Havre et Dijon. Alors qu’il ne restait qu’une poignée de secondes à jouer, les spectateurs ont envahi la pelouse du Stade-Océane, pensant le match terminé. Les deux équipes ont dû rapidement revenir aux vestiaires.

« Il ne nous a pas respectés »

Dijon a alors refusé de revenir pour jouer les dernières secondes et a acté sa relégation. Après la rencontre, Pascal Dupraz s’en est pris à l’arbitrage en conférence de presse. « On n'a pas de joueur à l'hôpital, mais on a des joueurs choqués. J’aurais aimé un peu plus de probité. Mes joueurs avaient peur. Ils ne voulaient pas revenir sur le terrain. L’arbitre qui siffle la fin du match sans l’équipe adverse… Il ne nous a pas respectés de la première à la dernière minute »