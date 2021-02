Ligue 2 : leaders en vadrouille cherchent régularité

"C'est important d'avoir cette envie de prendre des risques et d'aller de l'avant mais nous sommes aussi dans cette recherche d'un meilleur équilibre, pour réduire notre nombre de buts encaissés", a expliqué jeudi le technicien du TFC Patrice Garande. Clermont (3e, 46 pts), meilleure défense du championnat avec seulement 16 buts encaissés, n'a pas ce problème. Mais à Ajaccio (12e), il faudra aussi marquer pour espérer mettre fin à l'alternance systématique de défaites et de victoires depuis cinq matches.

Faute de quoi Grenoble (4e), en embuscade à un point du podium, pourrait déloger les Clermontois du top 3. Leur hôte Nancy n'a toutefois rien d'accueillant: les Lorrains n'ont plus perdu en Ligue 2 depuis le 18 décembre et en ont profité pour s'éloigner de la zone rouge. Autre club en forme ces dernières semaines, Le Havre (10e) accueille Dunkerque (16e) et pourrait en profiter pour s'ancrer dans la première moitié de tableau.

Programme de la 26e journée de Ligue 2 disputée les samedi 20 et lundi 22 février (tous les matchs à suivre en direct sur beIN SPORTS) :

Samedi 20 février :

(15h00) Valenciennes - Troyes

(19h00) AC Ajaccio - Clermont

Amiens - Sochaux

Chambly - Auxerre

Le Havre - Dunkerque

Nancy - Grenoble

Niort - Pau

Paris FC - Châteauroux

Rodez - Toulouse

Lundi 22 février :

(20h45) Guingamp - Caen