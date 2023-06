Ligue 2 : Le sort de Bordeaux-Rodez en suspens... La Commission de discipline place le dossier en instruction

Ce lundi 5 juin, la Commission de discipline était réunie en vue de statuer sur le sort de la rencontre entre les Girondins de Bordeaux et Rodez. Le match a complètement dérapé à la 22e minute après l'ouverture du score de Lucas Buades. L'ailier de Rodez a été poussé par un supporter du FCGB et il est resté au sol de longues minutes. Tandis que le match a été définitivement arrêté par la suite, les deux équipes attendaient de savoir si cette rencontre allait être donné comme gagnante sur tapis vers pour Rodez ou à rejouer. Car l'enjeu est grand, avec Bordeaux qui jouait sa montée en Ligue 1 et Rodez son maintien en Ligue 2. La Commission de discipline de la LFP s'est réunie ce lundi et vient de prononcer un premier verdict. Aucune décision n'a été prise aujourd'hui et le dossier a été placé en instruction.

"Réunie le 5 juin 2023, la Commission de Discipline de la LFP a pris la décision suivante

38e journée de Ligue 2 BKT : FC Girondins de Bordeaux – Rodez Aveyron Football du 2 juin 2023

Comportement d’un supporter du FC Girondins de Bordeaux : intrusion sur l’aire de jeu et atteinte à l’intégrité physique d’un acteur

Comportement des supporters du FC Girondins de Bordeaux : jet d’objets et usage d’engins pyrotechniques

Au regard de la gravité des faits, la Commission de Discipline de la LFP décide de mettre le dossier en instruction, mesure imposée obligatoirement par le Règlement disciplinaire.

La décision sera rendue à l’issue de la séance du lundi 12 juin 2023, à 13h, au cours de laquelle l’instructeur remettra son rapport.

Dans l’attente de la décision, le résultat du match n’est pas comptabilisé dans le classement de Ligue 2 BKT.

La prochaine réunion de la Commission de Discipline aura lieu le lundi 12 juin 2023 à 13h."