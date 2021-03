Ligue 2 : Le "money time" approche

La situation globale

Pour Robert Malm, "on ne peut pas rêver mieux" : "Les six ou sept meilleurs sont des équipes qui jouent vraiment, et c'est bien que ça soit récompensé. Presque tous les favoris sont au rendez-vous, ainsi que Grenoble qui a su faire un recrutement cohérent alors que la deuxième saison d'un promu est souvent la plus compliquée. Il y aura des surprises jusqu'au bout dans ce championnat, on l'a vu encore avec Rodez qui gagne à Auxerre... Il restera dix matchs après cette journée, et comme dit Jean-Marc Furlan, on va entrer dans le 'money time'. Il ne faudra plus trop se rater et capitaliser sur l'avance déjà prise."

Le trio de tête

En attendant de se mouiller un peu plus dans quelques semaines, notre consultant Ligue 2 imagine tout de même "une certitude" : "Troyes, Clermont et Toulouse finiront au minimum dans le top 5." L'ESTAC et les Auvergnats, en tête avec 55 points, comptent en effet onze longueurs d'avance sur le Paris FC, sixième. Le TFC, troisième, affiche huit unités de plus que les Parisiens. La situation de Grenoble est plus à la croisée des chemins, les joueurs de Philippe Hinschberger disposant presque d'autant de retard sur le premier (six points sur Troyes) que d'avance sur le sixième (cinq points sur le Paris FC).

L'invité surprise ?

Notre spécialiste de l'antichambre de l'élite avait déjà coché Sochaux, le mois dernier, comme équipe à surveiller : "Attention, ils auront peut-être leur mot à dire. Omar Daf fait un travail extraordinaire, et l'appétit vient en mangeant. Les joueurs peuvent se dire 'Pourquoi pas nous ?' Les barrages gardent certaines équipes sous pression, c'est une bonne pioche." Les Doubiens, septièmes à cinq points du duo Auxerre - Paris FC, sont les plus en forme sur les quatre derniers matchs, avec un total de dix points pris sur douze possibles.

69 - Sur les 10 dernières saisons de Ligue 2 étant allées à leur terme (2019/20 exclue donc), il fallait en moyenne 69 points pour être promu en Ligue 1. Objectif.#AskOptaJean https://t.co/W0jzdXCaDy

— OptaJean (@OptaJean) November 18, 2020

Programme de la 28e journée de Ligue 2, tous les matchs à suivre en direct et en exclusivité sur les antennes de beIN SPORTS :

Mardi 2 mars (19h00) :

Guingamp - Clermont

AC Ajaccio - Rodez

Chambly - Troyes

Le Havre - Grenoble

Nancy - Caen

Niort - Sochaux

Paris FC - Dunkerque

Pau - Châteauroux

Valenciennes - Toulouse

Amiens - Auxerre