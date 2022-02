Ligue 2 : Le leader toulousain doit se racheter, choc Paris FC-AC Ajaccio

Le TFC, qui avec 42 points n'occupe la tête du championnat qu'à la différence de buts devant les Corses, a l'occasion de conserver cette place en cas de succès contre les Dijonnais, classés au 9e rang. Mais les joueurs de Philippe Montanier, éliminés à domicile en Coupe de France par Versailles (1-0) samedi dernier, restent sur seulement deux victoires lors de leurs cinq derniers matches en L2. On y voit désormais plus clair au classement car presque toutes les rencontres qui avaient été reportées pour cas de Covid dans les effectifs ont pu être jouées, seuls Grenoble et Niort ayant encore un match en retard à disputer le 15 février. Le duel entre le PFC, qui totalise 41 points, et l'ACA n'en a que plus de valeur à 16 journées du terme. Invaincus depuis la mi-octobre, les Parisiens sont cependant plus à l'aise à l'extérieur cette saison.

Sochaux en embuscade



Sochaux, en embuscade (4e) avec 40 points, pourrait profiter d'un nul entre ces deux équipes et d'une défaite toulousaine, pour s'emparer de la place de leader en cas de victoire contre Amiens, 13e, au stade Bonal. Auxerre, 5e avec 37 points, va tenter de se relancer à Guingamp, englué dans le ventre mou à la 12e position. La rencontre entre Niort, 7e, et Le Havre, 6e, deux équipes comptant 34 points, offrira à l'éventuel vainqueur une chance de se mêler à la lutte pour les play-offs d'accession à la L1. Pour rêver encore à la montée, Nîmes, 8e et relégué de l'élite l'an passé, doit absolument gagner à la maison contre Dunkerque, 19e et avant-dernier. Nancy, la lanterne rouge largement distancée, accueille Caen, 14e, qui espère s'éloigner rapidement de la zone dangereuse. Quevilly-Rouen, 16e, joue également gros lors de la réception de Grenoble, 18e et premier relégable car seulement trois points séparent les deux équipes.

Programme de la 23e journée de Ligue 2:

Samedi 5 février

(15h00) Toulouse - Dijon (beIN SPORTS)

(19h00) SC Bastia - Pau

Nancy - Caen

Sochaux - Amiens

Nîmes - Dunkerque

Niort - Le Havre

Guingamp - Auxerre

Quevilly-Rouen - Grenoble

Rodez - Valenciennes

Lundi 7 février

(20h45) Paris FC - AC Ajaccio (beIN SPORTS)