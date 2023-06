Ligue 2 : Le classement dans l'attente du résultat des Girondins de Bordeaux après le match arrêté

La Ligue 2 n’a pas totalement rendu son verdict ce vendredi mais le champion est connu. En remportant sa rencontre face à Dijon (1-0) lors de la 38e et dernière journée, Le Havre remporte le titre de champion de France de Ligue 2 et valide son billet pour la Ligue 1. Autre conséquence, Dijon est officiellement relégué en National 1. Pour l’autre ticket pour l’élite, il faudra attendre la commission de discipline. Conséquence de l’agression d’un supporter bordelais à l’encontre de Lucas Buades, la rencontre entre Bordeaux et Rodez a été définitivement arrêtée. Malgré son succès contre Bastia (3-2), Metz devra attendre pour valider officiellement sa montée en Ligue 1.

Les relégations aussi impactées

Pour Annecy, c’est la situation inverse. En perdant contre le Paris FC (1-0), les Savoyards sont en grand danger. Provisoirement 16es, les hommes de Laurent Guyot pourraient être condamnés à une descente en National si Rodez parvenait à remporter sa rencontre sur tapis vert. Dans les autres rencontres de cette 38e journée de Ligue 2, Pau et Laval ont assuré leur maintien dans l’antichambre de l’élite à la faveur de leurs succès respectifs contre Caen (1-0) et Amiens (2-1). Défait à Saint-Etienne (2-0), Valenciennes est également sauvé. Niort et Quevilly-Rouen ont fait match nul (3-3). Nîmes a vaincu Sochaux (3-1). Enfin, Grenoble a concédé un revers sur sa pelouse contre Guingamp (0-2).