Ligue 2 : La belle occasion pour Toulouse et Ajaccio

Le TFC, invaincu, ne court a priori guère de danger sur la pelouse de Dunkerque (19e), seule équipe de L2, avec la lanterne rouge Nancy (20e), à ne compter aucune victoire depuis le début de la saison. Ajaccio, à domicile, visera de son côté une 4e victoire d'affilée contre Niort (12e).

Le dernier match sans succès des Corses remonte à la fin août, sur la pelouse de Guingamp, où se rend Sochaux. Les Francs-Comtois restent sur un succès probant contre le Paris FC, mais doivent se méfier de l'équipe bretonne, mal classée, mais qui a réussi ses meilleures performances contre des "gros" (victoires sur Auxerre et le Paris FC, nul contre Ajaccio...). Un faux pas de Sochaux pourrait permettre à Auxerre de remonter sur le podium, en cas de succès à domicile face à Rodez (8e).

PFC - Nîmes, le choc de la soirée

Le choc de cette journée opposera le Paris FC (7e) et Nîmes (6e). Les Parisiens veulent se relancer après une série de trois défaites. Les Crocodiles, qui avaient bien débuté la saison après leur relégation, sont à l'arrêt depuis la fin août (deux nuls et une défaite). Au milieu du classement, on trouve trois clubs normands Caen (9e), Le Havre (10e) et Quevilly-Rouen (11e), à égalité de points avec Niort (12e). Le derby entre Le Havre et Quevilly-Rouen permettra peut-être de faire éclater ce ventre mou.

Dans le bas du tableau, Valenciennes (18e) pourrait s'offrir un peu d'air en cas de victoire face à Bastia (14e). Dans la zone rouge depuis le début de saison, Nancy espère enfin engranger une victoire à Grenoble (16e), après avoir enchaîné deux nuls à Dunkerque et face au Havre.