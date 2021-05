Ligue 2 (J36) : Clermont dispose de Grenoble et se rapproche de la montée

May 3, 2021 22:55 Ce lundi soir, lors de la 36eme journée de Ligue 2, Clermont s'est imposé sur la pelouse de Grenoble (1-2), grâce à des buts de Jim Allevinah (19eme) et de Mohamed Bayo (45eme+2), alors que Willy Semedo a réduit la marque (90eme+1). Le club auvergnat se rapproche encore un peu plus de la montée en L