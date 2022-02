Ligue 2 (J23) : Le Paris FC bat l'AC Ajaccio et grimpe à la deuxième place

Belle soirée pour le Paris FC. Ce lundi soir, pour le compte de la 23eme journée de Ligue 2, le club parisien s'est imposé contre l'AC Ajaccio (2-0). Si dans le premier acte, les deux équipes n'ont pas réussi à se départager, tout s'est donc joué après la pause. Pour sa première rencontre sous ses nouvelles couleurs, l'attaquant marocain Khalid Boutaib (34 ans), ancien Havrais, n'a pas attendu bien longtemps avant de se montrer décisif, lui qui a été titularisé d'entrée de jeu. A la 54eme minute de jeu, il a ainsi parfaitement su servir l'un de ses coéquipiers, en la personne d'Alimani Gory, pour sa toute première passe décisive depuis le début de l'exercice, pour également cinq buts inscrits. Le milieu de terrain français (25 ans), a su ouvrir la marque, pour son troisième but de la saison en Ligue 2, pour également trois passes décisives délivrées. Seulement huit petites minutes plus tard, l'attaquant guinéen Morgan Guilavogui (23 ans) a ensuite pu faire le break, sur penalty.

Onzième match consécutif sans défaite pour le Paris FC en Ligue 2

Avec désormais neuf buts au compteur, pour également deux passes décisives délivrées, le Parisien s'installe à la quatrième place du classement des meilleurs buteurs du championnat, derrière le Toulousain Healey, l'Auxerrois Charbonnier et le Caennais Mendy, et dans le même nombre de buts que le Guingampais Pierrot et le Dijonnais Scheidler. Grâce notamment à lui, le Paris FC poursuit son incroyable série d'invincibilité, en Ligue 2. En deuxième division, la dernière défaite du club remonte au 16 octobre dernier. C'était alors à l'occasion de la 12eme journée et sur la pelouse de Pau FC (1-0). Depuis, le Paris FC a disputé un total de onze nouvelles rencontres de championnat, pour un bilan de huit victoires pour également trois matchs nuls. Ce nouveau succès permet ainsi au club de grimper à la deuxième place du classement, à une petite longueur de Toulouse, leader. L'AC Ajaccio glisse en troisième position.