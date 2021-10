Ligue 2 (J11) : Sochaux se rapproche du leader Toulouse, Le Havre enchaîne contre Dijon

La belle opération de cette 11eme journée de Ligue 2 est certainement pour Sochaux. En effet, ce samedi soir, les Sochaliens ont disposé de Niort, sur la plus petite des marques (1-0), grâce à un but intervenu en toute fin de rencontre et marqué par l'attaquant français Aldo Kalulu, à la 83eme minute de jeu. Une courte mais non moins précieuse victoire qui permet ainsi aux hommes d'Omar Daf, deuxièmes du classement, de revenir seulement à une petite unité de Toulouse, toujours leader et tenu en échec, plus tôt dans l'après-midi, par Amiens (0-0). Quatrième du classement, Le Havre poursuit sa belle série. Elle est désormais de huit matchs sans défaite, avec cette cinquième victoire de la saison, contre Dijon (2-0). Deux buts inscrits par l'attaquant français Quentin Cornette (20eme) et par le défenseur algérien Victor Lekhal, sur penalty (62eme).

Deuxième défaite de rang pour Ajaccio

En revanche, pour l'AC Ajaccio, cinquième, ce fut plus compliqué, avec un deuxième revers de rang. Après plus de huit minutes de temps additionnel, les Corses se sont inclinés contre Quevilly-Rouen, sur la plus petite des marques (0-1), après un but inscrit par le défenseur français Alassane Diaby (62eme). Les visiteurs ont pourtant terminé en infériorité numérique, après l'expulsion du milieu de terrain burkinabé Gustavo Sangaré (83eme). Le Paris FC, qui restait sur quatre défaites lors de ses cinq dernières rencontres de Ligue 2, a bien cru renouer avec le succès, mais le 6eme du classement doit finalement se contenter du point du match nul, contre Nancy (1-1). Le milieu de terrain martiniquais Rosario Latouchent (49eme) a répondu à l'ouverture du score de l'attaquant français Morgan Guilavogui (19eme). Incapable de gagner depuis le 11 septembre dernier, Pau, septième du classement, a enchaîne une quatrième rencontre sans succès, avec une deuxième défaite de rang, sur la pelouse de Grenoble (2-0). Les buteurs locaux sont l'attaquant sénégalais Mamadou Lamarana Diallo (39eme) et le milieu de terrain français Yoric Ravet, sur penalty (45eme+1).

Valenciennes enchaîne bien

Belle série en cours pour Valenciennes, dixième, qui enchaîne avec une troisième victoire de rang, sur la pelouse de Caen (1-2). Le but caennais du milieu de terrain français Mehdi Chahiri (90eme+2) n'a pas suffi, alors qu'en face, les buts du défenseur tunisien de Caen Ali Abdi, contre son camp (16eme) et de l'attaquant français Gaëtan Robail (29eme) avaient rapidement permis aux visiteurs de faire le break et finalement de tenir jusqu'au bout. Après trois rencontres sans succès, Guingamp, treizième, s'est remis dans le bon sens de la marche, en disposant de Rodez (2-1), grâce à des buts de l'attaquant haïtien Frantzdy Pierrot (4eme) et du défenseur français Maxime Sivis (53eme). En face, l'attaquant français Clément Depres (9eme) avait rapidement égalisé, mais cela n'a donc pas suffi. Enfin, dans l'ultime rencontre de cette soirée, dans un duel de mal classés, Bastia, seizième, a chuté sur la pelouse de Dunkerque (2-0), 19eme, sur un doublé inscrit par l'attaquant français Malik Tchokounte (58eme, 86eme).