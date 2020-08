Ligue 2 : Ils vont faire parler d'eux cette saison

Bassi, Laçi, Bonnet, les clubs de Ligue 2 misent sur leurs cadres



Régulièrement annoncé dans les clubs de l'élite, Amine Bassi est toujours à Nancy. Le milieu offensif de Nancy est un des meilleurs joueurs du championnat. A seulement 22 ans, il s'attaque à sa quatrième saison pleine chez les pros. Pour Qazim Laçi, ça sera sa troisième saison avec Ajaccio. Le milieu albanais arrivé de l'Olympiacos est le leader d'une équipe corse en course pour la montée. Autre prétendant à la promotion en Ligue 1, Le Havre mise beaucoup sur Jamal Thiaré. L'attaquant sénégalais est attendu pour prendre la suite de Tino Kadewere.

Troisième meilleur buteur de Ligue 2 l'an passé, Ibrahim Sissoko n'est pas parti et Niort compte beaucoup sur lui. L'an passé, l'attaquant de 24 ans a marqué 15 buts en 25 matchs. Dans le même registre, la saison de Rodez va beaucoup dépendre de l'état de forme d'Ugo Bonnet. Le joueur formé au RAF avait marqué plus d'un tiers des buts de son équipe la saison dernière.



Au Paris FC, Cyril Mandouki est attendu dans l'entre-jeu. L'an passé, le vice-capitaine n'a pas manqué la moindre minute de championnat malgré une saison compliquée. Sa régularité et son abattage au milieu de terrain seront des atouts importants pour le collectif de René Girard. Autre milieu de terrain qui a une énorme influence sur le jeu de son équipe, Jessy Benet sera le garant des ambitions grenobloises. Depuis le National, il est un des cadres de l'effectif isérois. Meilleur buteur de Troyes malgré son rôle de défenseur central, Kiki Kouyaté sera très attendu avec l'ESTAC cette saison.

Comme Pogba, Ntep et Autret, des recrues attendues au tournant



En recrutant Paul-George Ntep, Guingamp a réalisé un énorme coup sur le marché des transferts. « J'ai hâte de voir Paul-George Ntep revenir dans un championnat où il a explosé il y a quelques années » s'est enthousiasmé Robert Malm. Le joueur qui a été appelé deux fois par Didier Deschamps en équipe de France était libre depuis la fin de son aventure à Wolfsburg. C

'est à Auxerre en Ligue 2 qu'il avait lancé sa carrière. Dans un autre registre, les promus misent aussi sur des joueurs habitués à la Ligue 2 pour se maintenir. Pau a acheté Romain Armand au Paris FC. L'attaquant a joué plus de 200 matchs dans ce championnat. Du côté de Dunkerque, on a misé sur Billy Ketkeophomphone. « C'est un joueur qui a déjà brillé en Ligue 2 avec Tours et même dans l'élite quand il était à Angers. » a précisé Robert Malm. Le milieu offensif formé à Strasbourg sort d'une saison intéressante à Cholet et aura un rôle à jouer autant dans le vestiaire que sur le terrain avec les Maritimes.



Brillant à Clermont l'an passé, Maxime Dupé aura la lourde tâche de garder le but toulousain cette saison. Une mission de taille pour l'ancien numéro 2 nantais. Auxerre misera sur un autre joueur qui a brillé en Ligue 1 par le passé : Mathias Autret. Le milieu offensif est arrivé libre de Brest. Une autre recrue a interpellé Robert Malm : Florentin Pogba. Après Saint-Etienne, la Turquie ou la MLS, le défenseur s'est engagé avec Sochaux. « Florentin Pogba a le nom qui parle pour lui. Ca sera très intéressant de le voir se mettre au service du collectif sochalien » a expliqué notre consultant. Après Adrian Grbic, Clermont est une nouvelle fois allé chercher un buteur en Autriche. Le Béninois Jodel Dossou a été recruté après une saison à sept buts avec Hartberg. Le joueur de 28 ans avait découvert le football européen au Red Bull Salzburg et a déjà joué en Ligue Europa avec Vaduz.

Chouaref, Alioui & co, la jeunesse prête à rouler sur la Ligue 2



« Pour les jeunes, c'est difficile de dire si tôt qui va se révéler. A ce moment de la saison l'an passé, personne n'aurait imaginé Enzo Le Fée faire ce qu'il a fait. Il faudra voir après plusieurs journées. Le profil de Lorenzo Callegari qui a fait toute sa formation au PSG et joue maintenant à Chambly m'intrigue quand même. » nous a avoué Robert Malm. Dans un championnat de Ligue 2 où les jeunes ont du temps de jeu, plusieurs pépites pourraient avoir l'occasion de se révéler. C'est le cas de Metehan Güçlü, champion de France avec le PSG en 2017 et prêté par Rennes à Valenciennes pour la saison à venir.



Deux grands espoirs sont prêtés par des clubs anglais en Ligue 2 : Adam Lewis par Liverpool à Amiens et Aliou Traoré à Caen par Manchester United. Le premier est un latéral gauche qui a évolué sous les ordres de Jürgen Klopp en FA Cup et le second est un ancien titi parisien qui a brillé avec la réserve des Red Devils l'an passé. A Chateauroux, Ilyas Chouaref est là depuis longtemps et il sera très attendu. Révélation de la dernière saison, sa première chez les pros, l'ailier de 19 ans pourrait confirmer les nombreux espoirs placés en lui à la Berrichonne.

Enfin, il sera très intéressant de suivre la saison de Nabil Alioui (21 ans) avec Le Havre. Sous contrat avec Monaco jusqu'en 2023, l'ex international tricolore U19 a décidé de quitter le Rocher pour s'engager avec Le Havre. Rapide, véloce et adroit devant le but, Alioui pourrait bien être la révélation normande et marcher dans les pas d'un certain... Tino Kadewere !