Ligue 2 : Grenoble retrouve le podium, Clermont chute

La 24eme journée de Ligue 2 est loin d'avoir été la plus prolifique de la saison, en tout cas pour son multiplex de vendredi soir : seulement dix buts en huit matchs, dont cinq sur le seul Chambly - Sochaux survolé par les Doubiens (1-4), et trois 0-0 entre Ajaccio et Auxerre, Amiens et Caen, ainsi que Guingamp et Dunkerque. L'excellente opération du soir est incontestablement pour Grenoble, victorieux à Valenciennes (0-1) et qui profite de la chute inattendue de Clermont à Rodez (2-0 sur deux coups francs splendides) pour s'emparer à nouveau de la troisième place. Les Isérois ont eu une réussite maximale, profitant d'un but contre son camp d'Emmanuel Ntim à l'entame du dernier quart d'heure (74eme).



Le coach de VA, Olivier Guégan, ne veut pas accabler son joueur (sur Téléfoot) : "Tout le monde doit digérer et récupérer. On verra ça samedi matin, c'est un geste mal maîtrisé, ça peut aller n'importe où... Ça fait partie du métier, il faut digérer et passer à autre chose." A Rodez, en revanche, c'est un dixième match sans défaite et l'allégresse, contée par le premier buteur Florian David : "C'est une joie immense, on est vraiment satisfaits. On profite au moins pour cette soirée, dès samedi on se remet au boulot. C'est une série incroyable qui nous motive, il y a des sourires et beaucoup de travail, on respecte les consignes. On est heureux, on veut poursuivre !" Dans ce contexte, le choc de samedi après-midi entre les deux leaders, Troyes et Toulouse, s'annonce d'autant plus agréable pour le futur vainqueur.