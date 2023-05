Ligue 2 : Gérard Lopez (Bordeaux) appelle à l’unité avant la rencontre face à Rodez

La pire opération de cette 37e et avant-dernière journée de Ligue 2 a été sans conteste possible réalisée par les Girondins de Bordeaux. Défait ce vendredi soir à Annecy (1-0), Bordeaux a glissé au 3e rang au profit de Metz, vainqueur à Sochaux (0-1). Ainsi, le club au scapulaire doit impérativement l’emporter contre Rodez (vendredi, 20h45) et espérer dans le même temps un faux pas de Metz contre Bastia ou du Havre qui reçoit Dijon lors de la 38e journée de Ligue 2, pour monter dans l’élite.

"Nous savons pouvoir compter sur le soutien de tous : nous nous battrons jusqu’au bout, ensemble"

Quelques heures après la contre-performance bordelaise en Savoie, le patron des Marines et Blancs a pris la parole sur son compte Twitter appelant à l’unité avant cette rencontre décisive. « C’est cette équipe, ce coach et ce staff qui nous ont amenés là où personne ne nous attendait en début de saison. Tout va se jouer lors de ce dernier match, et nous savons pouvoir compter sur le soutien de tous : nous nous battrons jusqu’au bout, ensemble ! Allez Bordeaux ! » a-t-il lancé.