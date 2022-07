Ligue 2 BKT - Bordeaux, et si le plus dur était à venir ?

"On ne peut pas aller plus vite que le temps", philosophait l'entraîneur David Guion samedi dernier après la victoire de ses hommes face aux Espagnols d'Irun (2-1). C'était le troisième succès -- après ceux contre Rodez (2-1) et Trélissac (3-0), pour un nul contre Saint-Étienne (1-1) et une défaite à Orléans (1-2) -- d'une préparation rythmée par l'indécision. Le temps, c'est justement ce qui va manquer au club de Gerard Lopez pour présenter dès samedi une équipe capable de viser la montée en Ligue 1 dans dix mois, objectif clairement affiché par la direction. Car si la FFF a bien suivi la proposition de conciliation du Comité national olympique (CNOSF), il a aussi demandé à la Direction nationale du contrôle de gestion (DNCG) d'être vigilante à l'égard des Girondins "avec un contrôle financier renforcé et régulier durant la saison 2022-2023". Un premier rendez-vous entre le gendarme financier et les dirigeants bordelais a été fixé à mardi prochain.

Onze millions d'euros pour Mara

Il pourrait déboucher sur des décisions contraignantes comme l'encadrement de la masse salariale, l'obligation de vendre avant d'acheter, voire une interdiction de recrutement à titre onéreux (hormis pour les prêts et les joueurs libres) malgré des finances dans les clous, surtout après la vente de Sekou Mara à Southampton pour 11 millions d'euros (+2 millions de bonus). En attendant, toutes les demandes d'homologation de contrats des recrues girondines, ont été gelées, ce qui change pas mal la donne pour David Guion. Exit donc de la première feuille de match de la saison, le latéral gauche Vital N'Simba (ex-Clermont) et le défenseur central et futur capitaine de l'équipe Yoann Barbet (ex-Queens Park Rangers), deux joueurs libres et expérimentés, qui sont venus aider leur club formateur à remonter et ont pu participer aux matches de pré-saison avec des assurances spéciales.

Un besoin d'expérience

Idem pour le milieu ukrainien Danylo Ignatenko, déjà présent en deuxième partie de saison dernière sous forme de prêt du Shakhtar, que les Girondins souhaitent conserver définitivement. Face à Valenciennes, Bordeaux disposera d'un groupe restreint du fait de la mise à l'écart de plusieurs joueurs indésirables et priés de quitter le Haillan (Enock Kwateng, Mexer, Paul Baysse, Mehdi Zerkane, Rémi Oudin, Mbaye Niang), d'autres susceptibles de partir comme Hwang Ui-Jo ou Alberth Elis, et donc fortement rajeuni. Même si ces jeunes pousses, qui n'ont pour la grande majorité jamais goûté au monde professionnel, "ont amené beaucoup d'enthousiasme, de la bonne humeur et du sérieux" durant la préparation selon Guion, "ils ont vu le fossé qui existe. Il faut qu'ils acquièrent le rythme, l'intensité du haut niveau".

"On a besoin d'encadrer et d'entourer cette jeunesse, de renforcer cette équipe, c'est une évidence. La maturité, l'expérience sont importantes", prévient le technicien. Si la DNCG se montre quelque peu conciliante mardi, tout devrait s'accélérer en terme de recrutement. Début juillet, avant de passer devant la Commission d'appel fédérale, le club envisageait au total 12 nouveaux joueurs, de l'expérience dans chaque ligne, gardien compris, avec une masse salariale de 11 millions d'euros pour un budget de 40 millions d'euros, le plus important de L2. Le président-propriétaire Gerard Lopez est allé plus loin mercredi, en identifiant comme prioritaires les postes de latéral droit, d'ailiers et d'attaquants. Le profil de l'attaquant international malien Kalifa Coulibaly, non conservé par Nantes, plairait beaucoup aux décisionnaires girondins.