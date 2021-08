Ligue 2 : Ajaccio reprend en gagnant

Caen pouvait devenir seul dauphin de Toulouse, en cas de succès à Ajaccio mercredi soir en match en retard. Peine perdue, les Normands ont totalement déjoué et les Corses, vainqueurs 2-0 après une ouverture du score de Botué dès la première minute (37eme seconde, pour être précis), restent la quatrième équipe invaincue en Ligue 2 - avec Toulouse, Nîmes et le Paris FC, les trois premiers. Après cette première de leurs deux rencontres à rattraper, à la suite d'une épidémie de Covid dans l'effectif, les joueurs d'Olivier Pantaloni sont à leur tour dauphins virtuels. Revenus sixièmes à un point de leur adversaire du soir, ils seraient en effet deuxièmes avec trois points de plus... A l'inverse, la soirée est donc globalement à oublier pour les Caennais.Dans la foulée du deuxième but d'Oumar Gonzalez, à un quart d'heure du terme (2-0, 75eme), la frappe juste à côté de Laci (78eme) puis surtout les expulsions combinées d'Alexandre Mendy - le meilleur buteur du championnat, avec cinq réalisations - et de l'entraîneur Stéphane Moulin (80eme) ont définitivement entériné l'échec de Caen, pour qui l'addition aurait pu être encore plus lourde sans le poteau de Barreto (85eme)."Après 18 jours sans jouer, c'est au-delà de nos espérances", s'exclame Pantaloni, entraîneur agréablement surpris par le supplément d'âme avancé par ses troupes dans un tel contexte. Ajaccio fait le plein à domicile, après avoir déjà battu Amiens (2-0) pour le compte de la deuxième journée. Quant à Stéphane Moulin, reconnaissant la nette supériorité de son adversaire, il préférait ironiser concernant son expulsion : "J'ai tapé de colère contre le plexiglas du banc, qui a résisté. C'est très important, vous vous rendez compte, ça change un match..."