Ligue 2 : Ajaccio-Auxerre reporté

Réunie ces dernières heures, la Commission des Compétitions de la @LFPfr a décidé du report du match #AJAACA suite aux nombreux cas de Covid dans notre effectif. La rencontre aura lieu le vendredi 28 janvier 2022 à 19h sur beIN SPORTS 2.

Infos 👇https://t.co/wTrwg0KVYc



— AJ Auxerre (@AJA) January 12, 2022

Pour assister au choc entre l'AC Ajaccio, leader de Ligue 2, et l'AJ Auxerre, troisième à 2 points, il sera nécessaire de patienter.. La Commission des Compétitions de la LFP a pris cette décision suite aux nombreux cas positifs de Covid-19 présents dans les rangs de l'équipe entraînée par Jean-Marc Furlan."Après avis de la commission nationale COVID FFF concernant le nombre de joueurs de l’AJ Auxerre testés positifs et absents de manière certaine pour le match contre l’AC Ajaccio, la Commission des Compétitions de la LFP, agissant dans le cadre du chapitre 2.4.2.2 du protocole d'organisation des matchs de la saison 2021-22, décide de reporter le matchcomptant pour la 21journée de Ligue 2 BKT et initialement prévu le samedi 15 janvier 2022 à 15h, au", peut-on lire sur le communiqué officiel de la LFP.Ce n'est pas le seul match à être reporté dans cette 21ème journée de Ligue 2.Niort, septième du classement, reste sur une série de 3 matchs sans défaites en Championnat, tandis que Dunkerque, 19ème, n'a plus gagné depuis le 30 octobre, face au Havre (1-0).