Ligue 1 : Les compositions d'Ajaccio-PSG

Ce vendredi soir, le PSG se déplace à Ajaccio et devra notamment faire sans Neymar. Avec l'objectif de confirmer son succès obtenu lors du Classique contre l'OM (1-0), la formation entraînée par Christophe Galtier se présentera avec un schéma à quatre défenseurs derrière, comme attendu, mais avec une petite surprise. Ainsi, devant Gianluigi Donnarumma, on retrouvera les présences de Marquinhos et Nordi Mukiele dans l'axe, tandis qu'Achraf Hakimi et Juan Bernat évolueront dans les couloirs. Au milieu, Marco Verratti, Renato Sanches et Fabian Ruiz seront là.. Pour rappel, le PSG doit composer sans Presnel Kimpembe (reprise), Danilo Pereira et Nuno Mendes (blessés), Sergio Ramos et Neymar (suspendus).Le promu corse, tentera lui de jouer sa chance à fond,. Olivier Pantaloni tentera de faire perdurer la bonne dynamique de son équipe, qui n'a perdu qu'un 1 seul de ses 4 derniers matchs en L1 (2 victoires, 1 nul). Le technicien s'appuiera notamment sur Youcef Belaïli qui sera titulaire, comme Coutadeur ou encore Marchetti.: Leroy - Youssouf, Gonzalez, Vidal, Koné - Bayala, Marchetti, Coutadeur, Belaïli, Moussiti-Oko, El Idrissy.: Donnarumma - Hakimi, Mukiele, Marquinhos, Bernat - Ruiz, Verratti, Sanches - Soler - Messi, Mbappé.