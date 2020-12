Ligue 1 (J15) : Lens fait exploser Monaco

Monaco se devait de stopper sa mauvaise série et se rapprocher des places européennes en s'imposant, tandis que les Lensois avaient l'opportunité de se détacher de la deuxième partie de tableau en prenant les trois points. Inefficace tout au long de cette rencontre, Monaco s'incline lourdement face aux Lensois 0-3. Les Sang et Or s'en sont remis à Issiaga Sylla (1e), Simon Banza (34e) et une réalisation de Gaël Kakuta (39e) pour renouer avec le succès. Au classement, Monaco chute à la 8e place, Lens grimpe à la 7e position.

L'efficacité lensoise

Agressif d'entrée de jeu, Lens a voulu profiter de la spirale négative des Monégasques pour enfoncer le clou. Grâce à un gros pressing, les Sang et Or n'ont eu besoin que de 35 secondes pour saper le moral de l'ASM. Sur le premier débordement de la partie côté droit, Clément Michelin centre fort devant le but et trouve parfaitement Issiaga Sylla. L'international guinéen déboule au second poteau pour ajuster du droit Vito Mannone. L'efficacité est alors à son paroxysme pour le RCL. Cueilli à froid, Monaco tente de sonner la révolte mais bute sur la barre transversale via une tête de Maripan (14e). Sans succès, Monaco s'accroche, mais se voit refuser un penalty (16e) après consultation de l'assistance vidéo.



La malchance se fait sentir pour les Asémistes et se confirme par l'expulsion de Axel Disasi (23e). Disasi est pris de vitesse sur une attaque foudroyante de Ganago. Monaco voit rouge, et n'est pas au bout de ses peines. Sur un rush dans l'axe, Cheick Doucouré décale Michelin côté droit qui va servir parfaitement Simon Banza dans les 6 mètres au premier poteau. Le numéro 23 dévie du gauche pour doubler la mise (34e). Décimé, Monaco ne cesse de reculer et le coup de grâce ne se fait pas attendre. Un énième contre des Sang et Or signé Gaël Kakuta douche définitivement les Asémistes. En combinant avec Seko Fofana, Kakuta place une frappe croisée du gauche dans la surface de réparation qui crucifie le portier monégasque (39e). Jeu set et match. Une mi-temps aura suffi au RCL.



Monaco enchaîne sur un troisième revers de suite en Ligue 1 pendant que Lens s'offre son troisième succès à l'extérieur cette saison.