Ligue 1 (J14) : Saint-Etienne confirme son regain de forme à Troyes

Saint-Etienne touche deux fois les poteaux



Trauco libère les Verts

Dans ce duel de mal classés, Troyes recevait Saint-Etienne au stade de l’Aube pour le compte de la 14e journée de Ligue 1. Dans un début de match plutôt rythmé entre ces deux équipes, personne n’a vraiment réussi à se créer de grosses occasions dans cette entame de match. Il aura fallu attendre la deuxième partie de ce premier acte pour voir les Verts se montrer dangereux sur le but de Gallon.En fin de première période et au terme d’un gros temps fort, les Verts ont eu l’occasion d’ouvrir la marque. Nordin d’une frappe du droit qui trouve le montant droit de Gallon puis Krasso à la réception d’un centre au second a vu sa tentative échouer sur la transversale du portier troyen. Un manque de réussite qui aurait pu coûter cher pour les Stéphanois avant d’être soulagé à l’heure de jeu.A l’heure de jeu, l’arrière péruvien récupère un ballon puis enchaîner avec une frappe du gauche. Sa tentative puissante n’a laissé aucune chance à Gallon qui n’a pu que constater les dégâts. Malgré cela, les Verts auront dû compter à plusieurs reprises sur certains arrêts importants de Green, notamment en fin de match afin de ramener les trois points de ce déplacement dans l’Aube.Deux semaines après avoir fait tomber Clermont en étant mené 0-2, les Verts ont remporté ce choc des mal classés. Face à des Troyens sur courant alternatif durant toute la partie, les joueurs de Claude Puel ont finalement forcé la décision en seconde période. Un succès permettant aux Verts de de revenir à un point de Troyes au classement, 17e au classement.