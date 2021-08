Comme les joueurs, les arbitres ont préparé la nouvelle saison de Ligue 1 et de Ligue 2. Pour cela, ils ont du droit à une préparation et à différents briefings de la part de leur direction technique. Cette année, leur patron, Pascal Garibian, a mis l'accent sur une mauvaise habitude de certains joueurs ; la simulation. Et la DTA est déterminée à sévir.



Plus question de laisser passer cela selon l'arbitre en chef. Dans ses colonnes, L’Équipe rapporte les propos de Pascal Garibian : « On a demandé aux arbitres d'être le plus efficients possible sur le terrain, dans la détection des simulations. » Le patron de la DTA veut « être ferme dans les sanctions disciplinaires en cas de simulation avérée », dans le cas où cela implique un penalty.

Un sport de contacts

Pour aider les arbitres de terrain, Pascal Garibian exige des responsables de la VAR d'être « plus proactifs pour proposer des images à l'arbitre central, en cas de recherche évidente de contact ». Il insiste également sur le fait qu'il ne faut « pas perdre de vue que le foot reste un sport de contacts ».