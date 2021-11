L2 : Passage à 18 clubs en 2024 ?

« Remettre le foot à niveau après les graves crises traversées »



Après la Ligue 1, la Ligue 2 ? On le sait, l’élite du football français passera de 20 à 18 clubs lors de la saison 2023-2024. Et la deuxième division de l’Hexagone veut faire pareil… Réunis lundi en collège, les clubs de Ligue 2 ont voté pour le passage à 18 clubs à 78% (quatre s’y sont opposés) selon les informations publiées dans L’Equipe, mardi. En théorie, cette réforme s’accompagnerait de la refonte du National en L3 professionnelle à 18 pensionnaires également.S’il est validé par l’assemblée générale de la Ligue puis l’assemblée fédérale de la Fédération, ce passage de 20 à 18 équipes interviendrait lors de l’exercice 2024-2025. Soit un an après celui de la Ligue 1. « Notre décision s’inscrit dans le cadre d’une réforme globale du football français, a expliqué Christian Leca, président de l’AC Ajaccio et du collège Ligue 2, dans le quotidien sportif. Il s’agit de remettre le foot à niveau après les graves crises traversées. Il y a une remise à plat générale. Soit on décidait de s’exclure de ce projet et on restait sur le bord de la route, soit on essaye de sauver ce qui peut l’être en accompagnant les réflexions menées pour améliorer le foot français et mieux valoriser aussi notre Championnat. »Avec ce passage à 18 clubs, les formations de L2 espèrent pouvoir peser notamment sur la négociation du pourcentage de droits télé que la Ligue 1 voudra bien leur concéder. « Mais pas en menaçant si on n’obtient pas ce que l’on veut », précise Max Marty, le directeur général du Grenoble Football 38.