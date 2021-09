L2 (J9) : Toulouse assure, Sochaux et Auxerre dans le coup, Nancy prend l'eau à Grenoble

Sur sa lancée, Toulouse continue de caracoler seul en tête de la Ligue 2. Ce mardi, lors de la 9eme journée du championnat, les joueurs de Philippe Montanier sont allés s'imposer à Dunkerque (0-2), grâce à des buts de Mikkel Desler (30eme) et Rhys Healey (68eme). Un succès qui permet au TFC de compter désormais quatre longueurs d'avance sur ses rivaux. Car, dans le même temps, l'AC Ajaccio n'a pu faire mieux que match nul contre Niort (0-0), lors d'une rencontre houleuse sur la fin suite à un but refusé de Clément Vidal pour les Corses. Malheureusement, à défaut du VAR ou de la goal-line technologie, les choses se sont tendues avec notamment l'expulsion d'Olivier Pantaloni, l'entraîneur des locaux. Au ralenti, l'ACA voit Sochaux, Auxerre et le Paris FC revenir. Victorieux contre respectivement Guingamp (1-2), Rodez (1-0) et Nîmes (2-0), les trois clubs se rapprochent de la deuxième place du classement. Un peu plus bas, Pau est allé faire match nul à Amiens (2-2), grâce à un but de Djibril Dianessy dans les dernières minutes (90eme), et reste à portée du top 5 de la Ligue 2.

Nancy ne répond plus, Bastia relégable

En s'imposant contre Quevilly-Rouen avec un but de Pape Ibnou Ba (1-0), Le Havre (7eme) est également pas loin des premiers, avec seulement deux longueurs de retard sur le PFC. Dans une autre rencontre où l'arbitrage a été contesté après coup, Aurélien Scheidler (29eme) a offert la victoire à Dijon en déplacement à Caen au Stade Michel-d'Ornano (0-1). Là encore, Stéphane Moulin a été exclu suite à un but refusé, possiblement à tort. Enfin, en bas de tableau, Grenoble et Valenciennes ont fait les bonnes opérations du soir. Dans son antre, le GF38 a largement dominé Nancy (4-1), malgré le carton rouge de Manuel Perez avant la pause quand le score était de 1-1, grâce à des buts de Yoric Ravet (25eme), Jules Sylvestre Brac (50eme), Loïc Nestor (58eme) et Abdel Hakim Abdallah (85eme). Un nouveau résultat inquiétant pour les Lorrains, toujours lanterne rouge à cause d'une différence de buts moins bonne que Dunkerque. De son côté, les joueurs d'Olivier Guégan sont venus à bout de Bastia (2-1) et sortent de la zone rouge, alors que les Corses sont désormais 18emes.