La trente-huitième et dernière journée de Ligue 2 s'annonçait belle, avec du suspense à tous les étages. Elle n'a pas déçu. Pour accompagner Toulouse en Ligue 1, c'est finalement l'AC Ajaccio qui a su valider son billet en l'emportant à domicile face à ces mêmes Violets (1-0). De son côté, l'AJ Auxerre a fait ce qu'il fallait, mais son succès face à Amiens (2-1) n'a pas été suffisant pour lui offrir une montée directe dans l'élite. Il devra en passer par les play-offs. Des play-offs auxquels participeront également le Paris FC et Sochaux. Le club parisien s'est offert la quatrième place en glanant un succès à domicile face à Grenoble (2-0), tandis que les Lionceaux ont craqué en concédant le nul chez eux après avoir mené 2-0 contre Dijon (2-2). Le Paris FC et Sochaux s'affronteront pour le premier tour des play-offs qui aura lieu mardi prochain au Stade Charlety. Le vainqueur de ce duel devra ensuite en découdre avec Auxerre. Après cela, le gagnant retrouvera le barragiste de Ligue 1.

Quevilly-Rouen plonge en National

En bas du classement de Ligue 2, Nancy et Dunkerque étaient déjà assurés de descendre en National 1. Restait une place à éviter, et malheureusement pour lui, c'est Quevilly-Rouen qui n'a pas pu passer devant Rodez malgré un succès contre Dunkerque (3-1) et qui descend à l'étage inférieur. Rodez s'est de son côté imposé contre Caen (2-0) et reste 17eme, sauvant ainsi sa place en Ligue 2.